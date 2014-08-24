В нашем проекте есть регистрация Торговцев, по Закону он должен указать время работы торгового учреждения. Задача - разработать структуру записи и алгоритм задания торговцем и информирования покупателя о времени работы торговца для личного визита или ...
Сделать скрипт перелинковки
Нужно сделать скрипт перелинковки для сайта - http://dom-semua.ru
Пример - http://adne.info/trafik-perelink/ там в статье есть Код тизерного блока.
Цена 500 wmr.
Заявки фрилансеров
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