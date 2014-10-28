Сайт на битриксе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок178 просмотров

Дизайн есть, нужна вёрстка, программная часть, натяжка на движок, настройка.

11 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kisens
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$500
30 дней
Все аккуратно, быстро и качественно. Рекомендую.
Все отлично, оплата во время, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kisens
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад