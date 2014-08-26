Простой php-скрипт для мониторинга баланса карты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок269 просмотров

Нужно написать скрипт, который по крону раз в час будет авторизовываться в аккаунт сервиса payoneer.com и сверять текущий баланс с предыдущим (значение предыдущего баланса храним просто в файле). Если произошло изменение - отправляем смс через API сервиса http://sms.ru (там есть возможность делать это бесплатно для одного номера который закреплен в аккаунте - для отладки работы).

PHP
11 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад