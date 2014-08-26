Нужно сделать сайт на Joomla. 1. Установка шаблона Themeforest. 2. Модуль галереи. 3. Модуль отзывов. 4. Модуль настройки блока Price Tariff. Подробности по запросу, оплата ...
Простой php-скрипт для мониторинга баланса карты
Нужно написать скрипт, который по крону раз в час будет авторизовываться в аккаунт сервиса payoneer.com и сверять текущий баланс с предыдущим (значение предыдущего баланса храним просто в файле). Если произошло изменение - отправляем смс через API сервиса http://sms.ru (там есть возможность делать это бесплатно для одного номера который закреплен в аккаунте - для отладки работы).
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