Сайт на Joomla.

1. Необходимо при наведении на картинку раскрывать ее реальную высоту, сейчас она спрятана под фиксированную высоту 240 пикслей в DIV блоке. Высота у картинок всегда разная, учитывайте это. Также стоит учитывать, что под скрытой картинкой ...