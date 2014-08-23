Сайт на Joomla.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок293 просмотра

Нужно сделать сайт на Joomla.

1. Установка шаблона Themeforest.

2. Модуль галереи.

3. Модуль отзывов.

4. Модуль настройки блока Price Tariff.

Подробности по запросу, оплата по факту выполнения.

Joomla
11 лет назад
serjmosin
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров