Нужно написать парсер сайта http://www.kinopoisk.ru/ для DLE 10.0 Информацию с кинопоиска должен вставлять в поля. Должен заполнять поля: Название год жанр страна продолжительность режисер в роля ...
Сайт на Joomla.
Нужно сделать сайт на Joomla.
1. Установка шаблона Themeforest.
2. Модуль галереи.
3. Модуль отзывов.
4. Модуль настройки блока Price Tariff.
Подробности по запросу, оплата по факту выполнения.
Заявки фрилансеров
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