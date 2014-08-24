Доработка фильтра "Поиск по параметрам"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки186 просмотров

Необходимо выполнить доработку фильтра в соответствии с техническим заданием. Javascript, возможно ajax. Оплата по факту. Сроки 1 день.

AJAXJavaScript
11 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aleksandrivanov
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$75
1 день
От работы с Александром остались только положительные впечатления. Все четко, профессионально, в срок. Спасибо!
Очень ответвенный заказчик. Четко поставленное ТЗ. Предоставленны все данные к проекту. Моментальная оплата после сдачи проекта. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Вячеслав.

Заявки фрилансеров

aleksandrivanov
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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