aleksandrivanov

Александр aleksandrivanov

 
43 годаПольша/Варшава
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
php разработчик

Помогу в реализации Ваших проектов на php

Занимаюсь программированием с 2004 года.

Опыт работы:

- программирование php, perl, mysql, mssql;

- графика AdobePhotoshop, CorelDraw;

- настройка веб-серверов Apache, Nginx, и баз данных MySql, MsSQL;

- настройка инфраструктуры в VMware;

- управление проектами интернет-магазинов.

PHPMySQLNginxApachePerlCorelDRAW
Отзывы заказчиков
linege
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
PHP Бот для перелинковки
Хочу сказать спасибо Большое Александру за создание специального робота который сильно упростил мне жизнь. Работой доволен, код выполнен профессионально, приятно глазу смотреть! Как человек очень отзывчивый и надежный. Перед нашим сотрудничеством задал все наводящие вопросы которых не было в ТЗ. по тому как программист задает вопросы сразу можно понять с кем имеешь дело. Так вот Александр настоящий профи, обязательно продолжу сотрудничество!
Приятно работать с Юрием. Граммотно поставленное ТЗ, быстрая коммуникация, исчерпывающие ответы по дополнительным вопросам. Адекватно отностится к срокам исполнения. Оплата была получена сразу же после демонстрации тестовой версии. Юрий пошел на встречу оплатив удобным мне способом. Рекомендую как надежного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
777879
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Доработка фильтра "Поиск по параметрам"
От работы с Александром остались только положительные впечатления. Все четко, профессионально, в срок. Спасибо!
Очень ответвенный заказчик. Четко поставленное ТЗ. Предоставленны все данные к проекту. Моментальная оплата после сдачи проекта. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Вячеслав.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
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