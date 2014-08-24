php разработчик
Помогу в реализации Ваших проектов на php
Занимаюсь программированием с 2004 года.
Опыт работы:
- программирование php, perl, mysql, mssql;
- графика AdobePhotoshop, CorelDraw;
- настройка веб-серверов Apache, Nginx, и баз данных MySql, MsSQL;
- настройка инфраструктуры в VMware;
- управление проектами интернет-магазинов.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Хочу сказать спасибо Большое Александру за создание специального робота который сильно упростил мне жизнь. Работой доволен, код выполнен профессионально, приятно глазу смотреть! Как человек очень отзывчивый и надежный. Перед нашим сотрудничеством задал все наводящие вопросы которых не было в ТЗ. по тому как программист задает вопросы сразу можно понять с кем имеешь дело. Так вот Александр настоящий профи, обязательно продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Приятно работать с Юрием. Граммотно поставленное ТЗ, быстрая коммуникация, исчерпывающие ответы по дополнительным вопросам. Адекватно отностится к срокам исполнения. Оплата была получена сразу же после демонстрации тестовой версии. Юрий пошел на встречу оплатив удобным мне способом. Рекомендую как надежного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
$75
10 баллов
9 лет назад
От работы с Александром остались только положительные впечатления. Все четко, профессионально, в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень ответвенный заказчик. Четко поставленное ТЗ. Предоставленны все данные к проекту. Моментальная оплата после сдачи проекта. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Вячеслав.
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
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