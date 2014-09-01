PHP Бот для перелинковки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки162 просмотра

Нужен такой скриптик-бот который будет ходить по страницам сайта и линковать их по определенной схеме при этом сохраняя результат (какие страницы уже залинкованы) в БД.

https://docs.google.com/document/d/1PvZJ70Sze_JgkuQyvnEXcpjFEXJM61lzOZ_U1Ddiisk/edit?usp=sharing

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PHP
11 лет назад
linege
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandrivanov
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Хочу сказать спасибо Большое Александру за создание специального робота который сильно упростил мне жизнь. Работой доволен, код выполнен профессионально, приятно глазу смотреть! Как человек очень отзывчивый и надежный. Перед нашим сотрудничеством задал все наводящие вопросы которых не было в ТЗ. по тому как программист задает вопросы сразу можно понять с кем имеешь дело. Так вот Александр настоящий профи, обязательно продолжу сотрудничество!
Приятно работать с Юрием. Граммотно поставленное ТЗ, быстрая коммуникация, исчерпывающие ответы по дополнительным вопросам. Адекватно отностится к срокам исполнения. Оплата была получена сразу же после демонстрации тестовой версии. Юрий пошел на встречу оплатив удобным мне способом. Рекомендую как надежного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

aleksandrivanov
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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