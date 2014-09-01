PHP Бот для перелинковки

Хочу сказать спасибо Большое Александру за создание специального робота который сильно упростил мне жизнь. Работой доволен, код выполнен профессионально, приятно глазу смотреть! Как человек очень отзывчивый и надежный. Перед нашим сотрудничеством задал все наводящие вопросы которых не было в ТЗ. по тому как программист задает вопросы сразу можно понять с кем имеешь дело. Так вот Александр настоящий профи, обязательно продолжу сотрудничество!