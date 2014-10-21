Исправление ошибок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки132 просмотра

на сайте http://www.lillo.ru/index.php?module=login&action=register есть проблема с регистрацией - движок ave, есть ещё несколько правок. нужно срочно поправить, так же есть и ещё задания по дизайну и редизайну сайта

11 лет назад
orkman
Игорь 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sarkis28
Саркис 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
всё сделано
Рекомендую к сотрудничеству ..

Заявки фрилансеров

sarkis28
Саркис 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад