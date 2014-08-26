Флеш приложение, расписание рейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки95 просмотров

Нужно сделать флеш приложение, которое будет отображать расписание рейсов по запросам с тегов. Брать информацию будет с интернета.

11 лет назад
galloko
Марк 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров