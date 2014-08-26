Необходим компонент или набор компонентов для работы с данными из MS Analysis Services (OLAP), возможно уже готовый, если есть. Компонент должен быть передан с исходным кодом или согласием исполнителя о дальнейшем сотрудничестве. Примеры ...
Флеш приложение, расписание рейсов
Нужно сделать флеш приложение, которое будет отображать расписание рейсов по запросам с тегов. Брать информацию будет с интернета.
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