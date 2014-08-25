Доработка функционала (сайт на Битриксе)

Здравствуйте. Необходимо доработать функционал сайта dekanu.net

1. Принцип работы сервиса:

- Студент размещает задачу

- Исполнитель указывает свою стоимость, за которую он её выполнит

- Сайт делает автоматом свою наценку

- Студент оплачивает с внутреннего счёта работу

- деньги замораживаются

- исполнитель закрывает заказ

- через 20 дней после выполнения заказа деньги переводятся на счёт исполнителя, если не возникло проблем.

2. Суть задачи:

Требуется доработать функционал наценки, чтоб можно было задавать коэффициент наценки по двум характеристикам:

-диапазон стоимости работы работы по оценке исполнителем

-вид работы

Коэффициент наценки - это то. на сколько нужно умножить стоимость, озвученную исполнителем.

Например:

Должно быть так:

Для диапазона 1-100 р. для вида работы:

- “Диплом” коэффициент 2

- “Реферат” коэффициент 1,2

- “Контрольная работа” коэффициент 1,5

- всего приблизительно 20 видов работ.

Для диапазона 100 - 200р для вида работ:

- “Диплом” коэффициент 1,7

- “Реферат” коэффициент 1,5

- “Контрольная работа” коэффициент 3

…

- всего приблизительно 20 видов работ.

и тд.

Таких интервалов стоимостей ориентировочно 20-30 шт.

3. Что сейчас есть.

- Есть инфоблок, который описывает коэффициент наценки по интервалам стоимости.

например, для работ от 1-100 рублей можно указать наченку. но эта наценка не связана с типом работ. По идее, этот инфоблок и стоит расширить перечислением всех видов работ.

- Есть инфоблок, в котором считается наценка в зависимости типа работ, но без привязки к интервалу стоимости. В этом инфоблоке можно посмотреть, как идёт привязка к типам работ и учесть это в доработках.

4. Сложности

- Нет справочника типов работ. Нужно будет разобраться, как они сейчас описаны.

- После вычисления наценок выполняется наценка за срочность. Она уже работает, её важно не сломать.

Пишите, пожалуйста, ориентировочные сроки работы, стоимость, а также укажите свои контактные данные.