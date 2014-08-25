Приветствую, дорогие соискатели. Имеется скрипт: c бэкэндовым функционалом на питоне и фронтендной частью на php. Необходимо добавить в софт 2-е конкретные функции. Детальное описание работы в обязательном порядке ...
Доработка функционала (сайт на Битриксе)
Здравствуйте. Необходимо доработать функционал сайта dekanu.net
1. Принцип работы сервиса:
- Студент размещает задачу
- Исполнитель указывает свою стоимость, за которую он её выполнит
- Сайт делает автоматом свою наценку
- Студент оплачивает с внутреннего счёта работу
- деньги замораживаются
- исполнитель закрывает заказ
- через 20 дней после выполнения заказа деньги переводятся на счёт исполнителя, если не возникло проблем.
2. Суть задачи:
Требуется доработать функционал наценки, чтоб можно было задавать коэффициент наценки по двум характеристикам:
-диапазон стоимости работы работы по оценке исполнителем
-вид работы
Коэффициент наценки - это то. на сколько нужно умножить стоимость, озвученную исполнителем.
Например:
Должно быть так:
Для диапазона 1-100 р. для вида работы:
- “Диплом” коэффициент 2
- “Реферат” коэффициент 1,2
- “Контрольная работа” коэффициент 1,5
- всего приблизительно 20 видов работ.
Для диапазона 100 - 200р для вида работ:
- “Диплом” коэффициент 1,7
- “Реферат” коэффициент 1,5
- “Контрольная работа” коэффициент 3
…
- всего приблизительно 20 видов работ.
и тд.
Таких интервалов стоимостей ориентировочно 20-30 шт.
3. Что сейчас есть.
- Есть инфоблок, который описывает коэффициент наценки по интервалам стоимости.
например, для работ от 1-100 рублей можно указать наченку. но эта наценка не связана с типом работ. По идее, этот инфоблок и стоит расширить перечислением всех видов работ.
- Есть инфоблок, в котором считается наценка в зависимости типа работ, но без привязки к интервалу стоимости. В этом инфоблоке можно посмотреть, как идёт привязка к типам работ и учесть это в доработках.
4. Сложности
- Нет справочника типов работ. Нужно будет разобраться, как они сейчас описаны.
- После вычисления наценок выполняется наценка за срочность. Она уже работает, её важно не сломать.
Пишите, пожалуйста, ориентировочные сроки работы, стоимость, а также укажите свои контактные данные.
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