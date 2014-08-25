Удалить с сайта вредоносное ПО

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Сайт на Joomla. Сервер сегодня был отключен за рассылку спама. Необходимо найти и удалить с сайта вредоносное ПО и устранить уязвимости, которые позволили его установить.

Joomla
11 лет назад
grp73
Роман 
52 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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