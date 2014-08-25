Функция поверки внешних соединений на PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки166 просмотров

Здравствуйте.

Необходим код/функция PHP, которая позволит проверить запрет на внешние соединения со стороны сервера и выведет их список (в случае ВПС сервера, в случае обычного хостинга просто отобразит запрещены ли они) или отобразит искомое. Предложенное буду тестировать на своем сервере - есть площадка.

PHP
11 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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