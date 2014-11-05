Разработка cайта на основании дизайна. Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок214 просмотров

Нужен кодер для разработки сайта под имеющийся дизайн на Wordpress

Движок уже готовый есть, нужно натянуть имеющийся макет.

Аналог: http://xn-----6kca1aareeozhg2adhjcajnoi2s.xn--p1ai/

Верстка адаптивная под разрешения 1024x768, 1280x800 и выше

Тема сайта: санаторий отдыха

WordPress
11 лет назад
ProfitHunter
Богдан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Грамотный кодер, работа выполнена, я доволен.
с оплатой все идеально, на связи фактически круглосуточно, рекомендую

Заявки фрилансеров

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Установить на сайт и настроить модуль Робокассы

    Всем добрый день! Требуется установить и настроить скрипт модуля “Робокасса”, используя тестовый сервер - http://www.robokassa.ru/ru/DocTest/Ru/Interface.aspx согласно техдокументации - http://www.robokassa.ru/ru/Doc/Ru/Interface.aspx. Я попрошу вас также помочь с правильным заполнением технических настроек в личном кабинете ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсинг на сайт

    У нас сайтов с фильмами можно скачивать и качать на сервер фильмы, с парсером конечно было бы удобней. опишите как вы видите работу парсера, как и откуда он будет парсить? так же укажите ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать UI для нанесения остановок на карту

    Есть библиотека для картографии leaflet Нужно сделать JS/UI интерфейс для нанесения маршрута следования общественного транспорта на карту а именно: Нужно: - Добавление остановки на карте. (кликнул на карту - пояявился ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • ModX Evo ShopKeeper

    Необходимо решить вопрос с выгрузкой заказов в файл (xml) импорта. Пишите в скайп, кто имеет опыт и сможет быстро разобраться.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomshopping добавить варианты доставки

    joomshopping добавить варианты доставки курьером при заказе меньше 1000р курьером при заказе от 1000р самовывоз должно отображаться на onepagecheckout Также все последующие добавленые способы доставки должны ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшая доработка по битрикс

    Сайт на движке битрикс. Необходимо сделать, чтобы при заполнении карточки товара и выборе адреса, улицы появлялись не выпадающим списком, а можно было вводить название улицы и снизу появлялись подсказки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад