Всем добрый день! Требуется установить и настроить скрипт модуля “Робокасса”, используя тестовый сервер - http://www.robokassa.ru/ru/DocTest/Ru/Interface.aspx согласно техдокументации - http://www.robokassa.ru/ru/Doc/Ru/Interface.aspx. Я попрошу вас также помочь с правильным заполнением технических настроек в личном кабинете ...
Разработка cайта на основании дизайна. Wordpress
Нужен кодер для разработки сайта под имеющийся дизайн на Wordpress
Движок уже готовый есть, нужно натянуть имеющийся макет.
Аналог: http://xn-----6kca1aareeozhg2adhjcajnoi2s.xn--p1ai/
Верстка адаптивная под разрешения 1024x768, 1280x800 и выше
Тема сайта: санаторий отдыха
Выбранный исполнитель
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