Сделать скрипт

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Закрыт1 заявка203 просмотра

Нужно сделать скрипт перелинковки для сайта joomla 3— http://dom-semua.ru

Пример — http://adne.info/trafik-perelink/ там в статье есть Код тизерного блока.

Joomla
11 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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