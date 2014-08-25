Сделать скрипт

Shop-Script 5 сделал интернет магазин , купил лицензию, нужно все запустить, написать небольшую инструкцию как и что, чтобы я уже работал с готовыми настройками. нужен каталог,корзина, категории,оплата,доставка.....я там скачал плагины которые мне нужны.немного товара ...