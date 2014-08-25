Требуется гуру джумлы, для постоянного сотрудничества в разработках и доработках сайтов на Джумле. Писать строго в скайп!
Сделать скрипт
Нужно сделать скрипт перелинковки для сайта joomla 3— http://dom-semua.ru
Пример — http://adne.info/trafik-perelink/ там в статье есть Код тизерного блока.
Заявки фрилансеров
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