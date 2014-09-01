Требуется гуру джумлы, для постоянного сотрудничества в разработках и доработках сайтов на Джумле. Писать строго в скайп!
Небольшая доработка по битрикс
Сайт на движке битрикс. Необходимо сделать, чтобы при заполнении карточки товара и выборе адреса, улицы появлялись не выпадающим списком, а можно было вводить название улицы и снизу появлялись подсказки.
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