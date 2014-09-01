Небольшая доработка по битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок169 просмотров

Сайт на движке битрикс. Необходимо сделать, чтобы при заполнении карточки товара и выборе адреса, улицы появлялись не выпадающим списком, а можно было вводить название улицы и снизу появлялись подсказки.

11 лет назад
liliya117
Евгения 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

digand
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Игорь зарекомендовал себя как очень грамотный специалист. Справился со всеми поставленными задачами. Рекомендую.
Очень приятно работать с Евгенией. Четко поставленное задание, своевременная оплата, даже оплата до завершения работы. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

digand
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад