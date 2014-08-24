Исправить скрипт счетчика

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Закрыт11 заявок161 просмотр

Нужно исправить визуальный баг со счетчиком обратного отсчета на странице

http://www.flashki-optom.com/izgotovlenie-fleshek-s-vashim-logotipom/

под надписью на красном фоне

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11 лет назад
yurapravda
Юрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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