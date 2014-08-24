Настроить webmail на домене.

Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ...