Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ...
Настроить webmail на домене.
Добрый день,
Требуется настроить webmail на основе Roundcube для определенного домена.
Почта должна открываться по ссылке Http://www.domain.ru/webmail/
Предложения и сроки просьба писать в проекте.
Оплата WMZ или WMR.
Заявки фрилансеров
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