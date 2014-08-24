Настроить webmail на домене.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Добрый день,

Требуется настроить webmail на основе Roundcube для определенного домена.

Почта должна открываться по ссылке Http://www.domain.ru/webmail/

Предложения и сроки просьба писать в проекте.

Оплата WMZ или WMR.

11 лет назад
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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