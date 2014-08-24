Модуль "Время работы магазинов"

В нашем проекте есть регистрация Торговцев, по Закону он должен указать время работы торгового учреждения. Задача - разработать структуру записи и алгоритм задания торговцем и информирования покупателя о времени работы торговца для личного визита или голосового контакта. Усложнение 1 - потребитель и торговец в разных часовых поясах. Усложнение 2 - у обоих выставлено время для получения смс о состоянии заказа (принят, отменен). Усложнение 3 -как учесть государственные праздники - торговеци либо работает по календарю для всех( с учетом праздников) либо по собственному графику, игнорирую праздники и дополнительный день после праздника

Основной проект - java+tomcat7-vaadin, реализация данной задачи-любая внятная - задание времени и визуализация, на основе ее - ТЗ штатным программистам.