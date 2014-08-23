Программист на Joomla

Добрый день.Требуется ответственный Joomla программист.

Требования: знания php, mysql, css, html, javascript, CMS Joomla (joomshoping/K2)

Обязанности: Создание сайтов на CMS Joomla, верстка шаблонов, разработка с нуля и доработка модулей, компонентов, плагинов и т.д.

На данный момент суть задачи: переделка сайта galmet.ru на подобный http://arctic-cat.su/

(разработка сайта на joomla+joomshoping)

Так как ТЗ нет то обсуждать стоимость будем по этапно. На данный момент интересует стоимость верстки Главной

Так же интересует орентировочная стоимость всего проекта.