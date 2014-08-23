Программист на Joomla

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок184 просмотра

Добрый день.Требуется ответственный Joomla программист.

Требования: знания php, mysql, css, html, javascript, CMS Joomla (joomshoping/K2)

Обязанности: Создание сайтов на CMS Joomla, верстка шаблонов, разработка с нуля и доработка модулей, компонентов, плагинов и т.д.

На данный момент суть задачи: переделка сайта galmet.ru на подобный http://arctic-cat.su/

(разработка сайта на joomla+joomshoping)

Так как ТЗ нет то обсуждать стоимость будем по этапно. На данный момент интересует стоимость верстки Главной

Так же интересует орентировочная стоимость всего проекта.

CSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
11 лет назад
f96s
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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