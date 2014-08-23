Требуется PHP программист и Дизайнер сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок222 просмотра

Набираем команду :

Есть верстальщик

Нужен PHP программист и Дизайнер фотошоп

Для PHP программиста :

Отличные знания PHP , MySql и знание движков Joomla , Wordpress , Drupal , OpenCart

Средние знания JavaScript

Для дизайнера :

Отличное знание фотошопа , знание рисовать точную сетку сайта !!!

DrupalJavaScriptJoomlaMySQLOpencartPHPWordPress
11 лет назад
magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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