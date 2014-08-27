Нужна форма загрузки товаров

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки153 просмотра

Требуется форма загрузки товаров на сайт. Сайт на ОпенКарт. Интернет-магазин дверей.

Opencart
11 лет назад
Konsyl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$40
1 день
Виталий очень грамотный исполнитель, внимательный в деталям. Он настроил нужный мне модуль, который сам по себе стоит около 22 $, провел подробную консультацию, сопровождал первые шаги. Оценка - 5. Всем рекомендую.
Приятно работать с Евгением. Требователен к работе и оплачивает по достоинству.

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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