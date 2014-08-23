Восстановление сайта из резервной копии

Сайт был удален с домена, но осталась резервная копия которую мне вернули. С нее, по присланным мне инструкциям, я произвела восстановление! Но половины сайта нет!((( Сказали что возможно все загрузилось с ошибками! Хочется понять в чем причина некорректного отображения? Действительно ли проблема в сбое написания или все куда просто удалилось((