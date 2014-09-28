Установить и "подружить" 2 модуля в Webasyst 4.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки158 просмотров

Требуется "подружить" 2 модуля для Webasyst 4.

1. Модуль Оформление в 1 шаг + Яндекс.Быстрый заказ (http://www.jorange.ru/webasyst/modules/5)

2. Модуль доставки eDost.ru (http://www.edost.ru/kln/help-webasyst.html)

Оба модуля устанавливаются без проблем, но при включенном модуле №1, второй не рассчитывает стоимость доставки (всегда пишет Тарифы на доставку от eDost Будет рассчитана позже).

Так же могу рассмотреть замену модулей на другие, с той-же функциональностью!

Webasyst
11 лет назад
autolook
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$80
2 дня
Сергей прекрасно справился с поставленной задачей. Хорошо ориентируется в webasyst и в AJAX. В течении проекта не "пропадал", всегда быстро отвечал по skype. Быстро исправил все замечания. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую как качественного исполнителя.
Продолжаю дальше сотрудничать с Алексеем.

Заявки фрилансеров

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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