Установить и "подружить" 2 модуля в Webasyst 4.

Требуется "подружить" 2 модуля для Webasyst 4.

1. Модуль Оформление в 1 шаг + Яндекс.Быстрый заказ (http://www.jorange.ru/webasyst/modules/5)

2. Модуль доставки eDost.ru (http://www.edost.ru/kln/help-webasyst.html)

Оба модуля устанавливаются без проблем, но при включенном модуле №1, второй не рассчитывает стоимость доставки (всегда пишет Тарифы на доставку от eDost Будет рассчитана позже).

Так же могу рассмотреть замену модулей на другие, с той-же функциональностью!