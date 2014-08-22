Скопировать сайт на другой хостинг

Задача 1: нужно полностью скопировать сайт www.antongerasimov.ru на другой хостинг, чтобы можно было его использовать под другим доменом (lankatrip.ru). То есть я просто хочу оставить дизайн и заменить контент под другие цели.

Задача 2: после переноса сайта на другой хостинг нужно заменить лого. Вместо надписи "свадебный фотограф Антон Герасимов" тем же шрифтом вставить надпись "путешествия по ШРИ-ЛАНКЕ". Но вставить не просто как получится, а чтобы смотрелось всё хорошо и подходило под дизайн сайта.

Примечание 1: сайт на wordpress

Примечание 2: я не вношу предоплату. оплачиваю работу в полном объёме после того, как она будет выполнена в течение 3 дней. Желательно на карточку сбербанка, но возможны и другие способы оплаты, которые вам удобны.

Примечание 3: перенос сайта и изменение лого могут сделать разные фрилансеры

Жду ваших предложений, спасибо за внимание