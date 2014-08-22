Спарсить одну базу в другую

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка234 просмотра

.net Конвертер Базы MediaWiki (net MeidaWiki parser )

донорская база mind4cloud.com/my_wiki_test.sql

целевая таблица в приложении

вопросы по существу можно уточнить у Дениса webndesignstudio

Задача написать конвертер базы данных media wiki в кастомную базу

Исходный сайт : mindly.org

База данных предоставим .

Целевая структура базы данных

mindly_category > содержит список категорий

Таблицы статьи

mindly_solutions > содержит title Заголовок

URL страницы

intro вводный текст в html

cat_id Айди категории к которой привязан материал

outro - информация внизу страницы

mindly_solution_step > Содержит основной контент в исходной странице материал представлен ввиде шагов

для каждого шага создаем запись в данной таблице

с solution_id айди статьи

detail html контент

mindly_solution_step_images

Содержит имена файлов изображения а также Step_id

все что после шагов

в таблицу mindly_solutions > поле outro (Это дополнения ссылки итп )

.net Конвертер Базы MediaWiki (net MeidaWiki parser )

Задача написать конвертер базы данных media wiki в кастомную базу

Исходный сайт : mindly.org

База данных предоставим .

Целевая структура базы данных

mindly_category > содержит список категорий

Таблицы статьи

mindly_solutions > содержит title Заголовок

URL страницы

intro вводный текст в html

cat_id Айди категории к которой привязан материал

outro - информация внизу страницы

mindly_solution_step > Содержит основной контент в исходной странице материал представлен ввиде шагов

для каждого шага создаем запись в данной таблице

с solution_id айди статьи

detail html контент

mindly_solution_step_images

Содержит имена файлов изображения а также Step_id

все что после шагов

в таблицу mindly_solutions > поле outro (Это дополнения ссылки итп )

все остальные теги фильтруем к примеру {{if , {{mvideo итп

HTML
11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров