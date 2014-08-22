Здравствуйте. Есть проект на RubyOnRails 4 Нужно настроить нормальный импорт строк локализации в клиентское Backbone.js - приложение Строки локализации хранятся в Redis при помощи i18n_dashboard Гем i18n-js видеть ...
Спарсить одну базу в другую
.net Конвертер Базы MediaWiki (net MeidaWiki parser )
донорская база mind4cloud.com/my_wiki_test.sql
целевая таблица в приложении
вопросы по существу можно уточнить у Дениса webndesignstudio
Задача написать конвертер базы данных media wiki в кастомную базу
Исходный сайт : mindly.org
База данных предоставим .
Целевая структура базы данных
mindly_category > содержит список категорий
Таблицы статьи
mindly_solutions > содержит title Заголовок
URL страницы
intro вводный текст в html
cat_id Айди категории к которой привязан материал
outro - информация внизу страницы
mindly_solution_step > Содержит основной контент в исходной странице материал представлен ввиде шагов
для каждого шага создаем запись в данной таблице
с solution_id айди статьи
detail html контент
mindly_solution_step_images
Содержит имена файлов изображения а также Step_id
все что после шагов
в таблицу mindly_solutions > поле outro (Это дополнения ссылки итп )
.net Конвертер Базы MediaWiki (net MeidaWiki parser )
Задача написать конвертер базы данных media wiki в кастомную базу
Исходный сайт : mindly.org
База данных предоставим .
Целевая структура базы данных
mindly_category > содержит список категорий
Таблицы статьи
mindly_solutions > содержит title Заголовок
URL страницы
intro вводный текст в html
cat_id Айди категории к которой привязан материал
outro - информация внизу страницы
mindly_solution_step > Содержит основной контент в исходной странице материал представлен ввиде шагов
для каждого шага создаем запись в данной таблице
с solution_id айди статьи
detail html контент
mindly_solution_step_images
Содержит имена файлов изображения а также Step_id
все что после шагов
в таблицу mindly_solutions > поле outro (Это дополнения ссылки итп )
все остальные теги фильтруем к примеру {{if , {{mvideo итп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен красивый выезжающий блок аналогичный этому http://smotrim-serial.com/ex/player.html (при наведении мышки на плеер) но с затемнением и более приятной графикой и анимацией Подробности при перепискеВеб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо сделать JS/UI фронтэнд для создания\изменения маршрута следования общественного транспорта для библиотеки Leaflet Нужно: - Добавление остановки на карте. - Добавление остановки в маршрут следования ОТ - Изменения остановки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
На проекте используется конструктор таблицы на angularJS (в админке). Результат выводится с помощью JSrender (не в админке). 1. Объединение ячеек по вертикали В конструкторе есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. прикрепляю макет главной страницы. дизайн всех страниц есть, тех задание тоже. cms wordpress Форум нужно будет подобрать и подогнать под дизайн.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для переноса сайта с руби на вордпресс с сохранением дизайна, интересует цена и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Создание формы обрабатывающую файл с информацией по телефонным звонкам. Сортировка данных, создание файла по каждому абоненту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Сайт на joomla -- jet-toy.ru 1) Нужно, чтобы при поиске, клиент получал результаты поиска, причем в том же виде что и просто на витрине (картинка + краткое описание), а ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Добрый день! Нужен толковый человек со знанием js и php, который может выполнить работу любой сложности. Задача подключить сайт к кассе яндекс деньги + разобраться в чужом коде и сделать несколько доработок, всего 5-6 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Вот тут http://t1.pack.in.ua/ , при наведении на любую из картинок на главной, всплывает огромная подсказка с куском кода. Нужно подсказать, как её убрать(скрыть) без ущерба для конструкции блока. Плачу 300 рублей.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад