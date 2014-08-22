WP: Доработка + подключение Яндекс Касса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Добрый день! Нужен толковый человек со знанием js и php, который может выполнить работу любой сложности.

Задача подключить сайт к кассе яндекс деньги + разобраться в чужом коде и сделать несколько доработок, всего 5-6 файлов js и php

Оплата хорошая. Пишите в аську или оставляйте заявки здесь. Заранее спасибо

JavaScriptPHPWordPress
11 лет назад
ferz_
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров