Drupal Commerce

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

Нужно загрузить дополнительные товары на сайт (часть уже есть, её нельзя потерять)

Натянуть новый дизайн.

Частично запилить функционал, представленный в новом дизайне.

Сделать анимацию корзины (покажу пример)

Сделать возможность подписаться на товар, которого пока нет в наличии.

Убрать товар не в наличии в конец списка.

Drupal
11 лет назад
DenBizRus
Денис 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров