Drupal Commerce

Нужно загрузить дополнительные товары на сайт (часть уже есть, её нельзя потерять)

Натянуть новый дизайн.

Частично запилить функционал, представленный в новом дизайне.

Сделать анимацию корзины (покажу пример)

Сделать возможность подписаться на товар, которого пока нет в наличии.

Убрать товар не в наличии в конец списка.