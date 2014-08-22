Поправить кодировку фото в интернет-магазине

Open Cart. После переноса с хостинга на хостинг, перестали отображаться юмноге фото в магазине. Названия фото были на русском языке, теперь они не отображаются в магазине (фото товаров) необходимо очень срочно исправить эту проблему. Жду ответа от опытных программистов, которые знают как решить проблему.