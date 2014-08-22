Поправить кодировку фото в интернет-магазине

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок167 просмотров

Open Cart. После переноса с хостинга на хостинг, перестали отображаться юмноге фото в магазине. Названия фото были на русском языке, теперь они не отображаются в магазине (фото товаров) необходимо очень срочно исправить эту проблему. Жду ответа от опытных программистов, которые знают как решить проблему.

11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$50
1 день
Исключительно положительные характеристики - быстрота выявления проблем, скорость их решения и предложение вариантов решения. Отличный программист!
С Алексеем замечательно работается - он очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад