Доработка сайта на Yii frame

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки211 просмотров

доработка и настройка сайта, Yii frame . Работа с интернет магазинами – парсеры с таобао.

желательно : Работа в Linux с выделенными серверами и виртуальными через SSH. работы в GitHub.

Знание MySQL

Добавить функции, исправить ошибку c API , оптимизировать работу сайта, вывести страницу для редактирования в админку и др.

LinuxMySQLYii
11 лет назад
7potok
Андрей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров