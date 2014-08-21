Скрипт / CMS для сайта

Задача на 2 недели для хорошего программиста – фрилансера.

Нужно написать CMS для импорта из XML данных, их обработки и управления.

Сайт – промокоды (скидки для интернет-магазинов). Макет есть, верстка готова.

Помимо этого -стандартный набор возможностей: добавление магазинов, категорий, блог на сайте, создание страниц, редактор. Без регистрации юзеров.

На чем писать:

php+mysql , можно какой-нибудь фреймворк, только чтобы в будущем была возможность добавить функционал без проблем.

ТЗ основное: vk.cc/2TB2Ce

Сверстанный макет есть, см. ТЗ.

Сроки 2 недели + тестирование-отладка 10 дней.

Бюджет – его предлагайте + на чем разрабатывать указывайте пожалуйста.