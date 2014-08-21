Доработка скриптов интернет-магазина на базе Melbis 5.0. Настройка отправки сообщений для покупателя при изменении статуса заказа. Предпочтение исполнителю со знанием Melbis 5.0 Предпочтение оплаты - расчетный счет. Варианты - карта VISA ...
Скрипт / CMS для сайта
Задача на 2 недели для хорошего программиста – фрилансера.
Нужно написать CMS для импорта из XML данных, их обработки и управления.
Сайт – промокоды (скидки для интернет-магазинов). Макет есть, верстка готова.
Помимо этого -стандартный набор возможностей: добавление магазинов, категорий, блог на сайте, создание страниц, редактор. Без регистрации юзеров.
На чем писать:
php+mysql , можно какой-нибудь фреймворк, только чтобы в будущем была возможность добавить функционал без проблем.
ТЗ основное: vk.cc/2TB2Ce
Сверстанный макет есть, см. ТЗ.
Сроки 2 недели + тестирование-отладка 10 дней.
Бюджет – его предлагайте + на чем разрабатывать указывайте пожалуйста.
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