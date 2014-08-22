Доработка скриптов магазина на базе Melbis 5.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок253 просмотра

Доработка скриптов интернет-магазина на базе Melbis 5.0. Настройка отправки сообщений для покупателя при изменении статуса заказа.

Предпочтение исполнителю со знанием Melbis 5.0

Предпочтение оплаты - расчетный счет. Варианты - карта VISA или Мастрекард.

Согласование ТЗ, сроки, этапы, суммы. Студиям просьба не обращаться!

Требования к фрилансеру - портфолио, примеры сайтов на базе Melbis в которых принималось участие.

11 лет назад
Exp123
Сергей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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