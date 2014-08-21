Онлайн трансляция

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки176 просмотров

необходимо сделать возможность пользователям делать трансляции со своей веб-камеры в личном кабинете, и чтобы другие пользователи могли смотреть.

Сколько будет стоить?

11 лет назад
Alexrfs
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров