PHP-программист удаленно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок503 просмотра

Студия Web-дизайна WonderKiD Studio ищет PHP-программиста с опытом на удаленную работу.

Знания PHP, JavaScript, HTML, MySQL, AJAX, CSS, популярных фреймворков.

График работы: 5 дней в неделю, 2 дня выходных.

Присылайте ваше резюме и примеры работ, если есть.

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
wonderkid
Владимир 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров