Сделать парсер информации с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок203 просмотра

Здравствуйте

нужно сделать парсет информации с сайта. Кто знает тему и умеет реально это делать - пишите

11 лет назад
XenonJV
Жанна 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$150
3 дня
Владимир показал себя как профессиональный программист, с которым можно работать. Рекомендую
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад