Добрый день! Есть ресурс на Wordpress. Необходимы ряд доработок, несложных. Оплата: webmoney, яндекс деньги. От вас хочется услышать стоимость данных работ + срок исполнения (работы немного, ...
Сделать строительный калькулятор по примеру
Здравствуйте. Нужен строительный калькулятор по примеру. После написания он должен без проблем вставляться на сайт.
Вот примеры:
http://www.zhitov.ru – приоритетный пример. Возможно ли сделать что-нибудь подобное с наглядными чертежами после калькуляции (попробуйте любой калькулятор для примера) ? Если нет, то возможно ли все сделать без визуализации? Может выкачать готовый PHP код и «переделать под себя» ? Все это готов обсудить.
http://ru-stroyka.com/stroitelnyi_calcylator.html - не приоритетный пример но как вариант.
Если вы можете сделать такое, будем обсуждать дальше.
Сумма договорная. Оплата будет быстро и вовремя. Всегда на свзязи.
Пишите.
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