Сделать строительный калькулятор по примеру

Здравствуйте. Нужен строительный калькулятор по примеру. После написания он должен без проблем вставляться на сайт.

Вот примеры:

http://www.zhitov.ru – приоритетный пример. Возможно ли сделать что-нибудь подобное с наглядными чертежами после калькуляции (попробуйте любой калькулятор для примера) ? Если нет, то возможно ли все сделать без визуализации? Может выкачать готовый PHP код и «переделать под себя» ? Все это готов обсудить.

http://ru-stroyka.com/stroitelnyi_calcylator.html - не приоритетный пример но как вариант.

Если вы можете сделать такое, будем обсуждать дальше.

Сумма договорная. Оплата будет быстро и вовремя. Всегда на свзязи.

Пишите.