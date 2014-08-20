Нужно написать javascript код, который будет выдавать alert(“picloaded”) по окончании загрузки изображения (в различных браузерах, из кэша или из интернет), а пока картинка грузится, показывать иконку loading (можно взять любую из интернета). ...
Доработки сайта на Wordpress
Добрый день!
Есть ресурс на Wordpress. Необходимы ряд доработок, несложных.
Оплата: webmoney, яндекс деньги.
От вас хочется услышать стоимость данных работ + срок исполнения (работы немного, потому сделать хочтеся прямо сегодня).
1. На главной странице элементы (иконки) выходят с анимацией (посредством административной панели не убираются). Необходимо элементы (иконки) сделать статичными.
2. В футере часть текста сделать цветным.
3. Есть страница с отзывами, на текущий момент отзывы идут пеленой, необходимо добавить разграничение по страницам.
4. Установить код гугл аналитикса (код предоставлю).
5. На главной странице есть элементы (ссылки), необходимо выделить пунктиром.
Заявки фрилансеров
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