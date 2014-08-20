Доработки сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Добрый день!

Есть ресурс на Wordpress. Необходимы ряд доработок, несложных.

Оплата: webmoney, яндекс деньги.

От вас хочется услышать стоимость данных работ + срок исполнения (работы немного, потому сделать хочтеся прямо сегодня).

1. На главной странице элементы (иконки) выходят с анимацией (посредством административной панели не убираются). Необходимо элементы (иконки) сделать статичными.

2. В футере часть текста сделать цветным.

3. Есть страница с отзывами, на текущий момент отзывы идут пеленой, необходимо добавить разграничение по страницам.

4. Установить код гугл аналитикса (код предоставлю).

5. На главной странице есть элементы (ссылки), необходимо выделить пунктиром.

WordPress
11 лет назад
artemrea
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров