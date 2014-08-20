Требуется разработать программу учета. Некую CRM. Есть старая версия, возможно ее взять за основу. Но возможно проще сделать на YII или любом другом framework. Подробно все есть в ТЗ. ...
Модуль оплаты Альфа Банк
Написать модуль оплаты для сайта на Опенкарт через Альфа Банк.
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