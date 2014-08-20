В плагине Wordpress поменять библиотеку JQuery

$10
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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки219 просмотров

В плагине Wordpress поменять библиотеку JQuery на новую. При активированном плагине в консоли выводятся ошибки JS и отказывают скрипты движка wordpress. Протестировать работу плагина, при необходимости исправить функционал плагина.

JavaScriptjQueryWordPress
11 лет назад
optimizsite
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

malyshrus
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Выбранный мной исполнитель, Сергей не выполнил мой проект (абсолютно ничего не сделал). Выбрал его исполнителем, сделал предоплату, отправил скрипты, в день сроков сдачи не выходил на связь.

Заявки фрилансеров

malyshrus
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад