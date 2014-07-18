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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
2 балла
9 лет назад
Выбранный мной исполнитель, Сергей не выполнил мой проект (абсолютно ничего не сделал). Выбрал его исполнителем, сделал предоплату, отправил скрипты, в день сроков сдачи не выходил на связь.
$10
10 баллов
9 лет назад
Очень грамотный специалист. Не раз выручал! Спасибо
Ответный отзыв
Приятно работать