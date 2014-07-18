malyshrus

Сергей malyshrus

 
35 летБеларусь/Солигорск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dentol
Максим 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
На Joomla вирус (белый экран главной и внутряков)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
optimizsite
Андрей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
2 балла
9 лет назад
В плагине Wordpress поменять библиотеку JQuery
Выбранный мной исполнитель, Сергей не выполнил мой проект (абсолютно ничего не сделал). Выбрал его исполнителем, сделал предоплату, отправил скрипты, в день сроков сдачи не выходил на связь.
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать правки на сайте
Очень грамотный специалист. Не раз выручал! Спасибо
Приятно работать
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