Доработать модуль в Joomla (joomshopping) атрибуты

Интернет магазин на Joomla (версия – 2.5.20), реализовано всё через joomshopping.

Была задача сделать выбор ткани через атрибуты, это реализовано вот пример – http://intstyle.com.ua/myagkaya-mebel/uglovye-divany/uglovoj-divan-danaya?view=materials&attr_id=1

Итак, требуется создать несколько копий этих функций с новыми названиями (в атрибутах)

1. "Выбор обивки", "выбор вверх обивки"," выбор низ обивки" – эти атрибуты являются точной копией того что сейчас есть - http://intstyle.com.ua/myagkaya-mebel/uglovye-divany/uglovoj-divan-danaya?view=materials&attr_id=1 , только должны быть другие названия, функции теже.

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2. Также сделать копии уже реализованого атрибута по выбору расцветки – http://intstyle.com.ua/korpusnaya-mebel/shkafy-kupe/komod-derevyannyj-tessa140710225516?view=colors&attr_id=6

"Выбор столешни", "выбор худ. оформления", "выбор фотопечати" – эти модули будут использоваться только в столах.

По запросу даю доступ в админку и отвечаю на вопросы.

Интересуют вменяемые люди