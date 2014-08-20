Нужен специалист по Framework CakePHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Нужен специалист по Framework CakePHP, который будет поддерживать и вовремя все исправлять на сайтах ansa24 точка ru и ansa точка ее

От Вас требуется оперативность и доступность в on-line.

Хотелось бы знать стоимость часа Вашей работы.

11 лет назад
multiansa
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров