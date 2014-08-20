Написание JS для работы с cookies

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Завершен4 заявки133 просмотра

На одной странице скрипт должен собрать информацию, введенную пользователем, на следующей - показать ее в уже нередактируемом формате.

Работы на пару часов.

Оплата Webmoney

JavaScript
11 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WwwSerDem
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
четкое задание всё время на связи быстро проверил и оплатил идеал заказчика

Заявки фрилансеров

WwwSerDem
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад