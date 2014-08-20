При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки: 1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу). Например со страницы: »: ...
Flip book на jquery + верстка письма рассылки
Всем привет.
Нужно сделать Flip book на jquery, который будет размещен на сайте (как пример http://magazine.yana.com.ua/flip/leto2014/).
А также сверстать письмо для рассылки этой презентации партнерам. При этом, верстка письма (текст + первый слайд презентации) должна корректно отображаться во всех почтовых клиентах.
Слайды высылаю по почте кандидату, с которым начинаем работу.
Предлагайте цену и сроки.
Предпочтение будет отдано наилучшему предложению цена-качество.
Только исполнители из Украины, пожалуйста!
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