Flip book на jquery + верстка письма рассылки

Всем привет.

Нужно сделать Flip book на jquery, который будет размещен на сайте (как пример http://magazine.yana.com.ua/flip/leto2014/).

А также сверстать письмо для рассылки этой презентации партнерам. При этом, верстка письма (текст + первый слайд презентации) должна корректно отображаться во всех почтовых клиентах.

Слайды высылаю по почте кандидату, с которым начинаем работу.

Предлагайте цену и сроки.

Предпочтение будет отдано наилучшему предложению цена-качество.

Только исполнители из Украины, пожалуйста!