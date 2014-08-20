Имеется интернет-магазин besttren.ru Нужно провести ряд работ над ним, вот список. Также нужно оценить и сказать сроки работ! 1. Сделать хлебные крошки на сайте; 2. Блоки корзины, поиска, “товар недели”, ...
Доработка фильтра товаров на PrestaShop
Сейчас фильтр после выбора параметров и перехода на какой то из отфильтрованных товаров каждый раз при возврате на страницу категории сбивается. Нужно это исправить, то есть чтобы выбранные параметры запоминались.
На скрине показано о чём идёт речь: http://clip2net.com/s/iLAiYi
Заявки фрилансеров
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