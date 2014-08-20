Доработка фильтра товаров на PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Сейчас фильтр после выбора параметров и перехода на какой то из отфильтрованных товаров каждый раз при возврате на страницу категории сбивается. Нужно это исправить, то есть чтобы выбранные параметры запоминались.

На скрине показано о чём идёт речь: http://clip2net.com/s/iLAiYi

Сайт: http://svitparketu.com.ua/

PrestaShop
11 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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