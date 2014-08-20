Виджет для amoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Необходимо создать виджет интеграции с внешней телефонией для amoCRM. Задачи виджета:

1. Получение списка входящих звонков

2. Соединения пользователя с другим абонентом (Click2Call)

3. Получение списка звонков за определённый период

4. Получение ссылки на файл с записью разговора

5. Информирование о поступающем звонке

Виджет должен общаться с Внешним API.

AmoCRM
11 лет назад
kozlov_ao
Алексей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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