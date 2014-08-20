Предоставить рабочий скипт по образцу

Дано - скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется - сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем с другими скриптами не было. Можно переделать стандартную карусель из интернета, посмотреть в этом коде в чем загвоздка - что угодно, лишь бы работало нормально. И ни с чем не конфликтовало - ни с самим собой, если создавать несколько галерей, ни с другими скриптами. Обратите внимание - каждая картинка увеличивается и есть возможность просмотра увеличенных изображений так же по стрелочкам. Всё должно быть один в один. http://test.shop-loto.ru/ Жду ваших предложений по цене.