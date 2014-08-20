Разработка мобильного сайта

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Закрыт7 заявок155 просмотров

Добрый день!

Вот подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/o6p25ocye2ybjt0/%D0%A2%D0%97_RIOJA.docx

Оценив, укажите пожалуйста цены и сроки

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров