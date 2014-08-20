Требуется программер 1C-Битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Требуется хороший программист 1С-Битрикс на постоянную основу с гражданством РФ на сдельную оплату труда. Оклад - 35000 рублей.

При договоренности вышлем агентский договор.

Отправьте документ с:

1. Образование

2. Владение технологиями (список)

3. В каких проектах участвовали (ссылки + что конкретно делали - скрипты, функционал и т.д.)

Ждем Ваших заявок!

11 лет назад
InNOVA23
Олег 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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