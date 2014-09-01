Написать парсер и спроектировать базу данных

Всем привет.

Требуется написать 'одноразовый' парсер для создания автокаталога.

Суть задачи в следующем:

1. Нужно взять данные по маркам автомобилей с сайта авто.ру (марка, модель|класс, технические характеристики)

2. Для реализации схожей структуры каталога, необходимо распределить все данные в базе (MongoDB), т.е. написать схему mongoose.

На данный момент есть файлы распределенные по маркам, в них находится json объект следующего типа:

1. Название марки и ссылка на страницу

2. Модельный ряд с ссылками на страницы

Могу скинуть при необходимости, пример объекта прикрепил.

Моей головной болью стала разработка самой структуры коллекции, так как по мимо модельного ряда авто есть еще и их классы. Я еще пока что осваиваюсь с MongoDB, возможно поэтому и возникают проблемы.

В общем необходимо получить JSON объект с данными распределенными по маркам. Более подробно уже смогу описать индивидуально исполнителю, показать созданную схему, быть может иду в правильном направлении и ее необходимо будет чуток поправить.

ПС. Сам парсер можно написать на чем вам удобно, мне важен конечный результат, а именно сами данные по маркам.