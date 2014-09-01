Необходим скрипт авторизации на али, для последующего парсинга списка заказов, сделанных пользователем.
Написать парсер и спроектировать базу данных
Всем привет.
Требуется написать 'одноразовый' парсер для создания автокаталога.
Суть задачи в следующем:
1. Нужно взять данные по маркам автомобилей с сайта авто.ру (марка, модель|класс, технические характеристики)
2. Для реализации схожей структуры каталога, необходимо распределить все данные в базе (MongoDB), т.е. написать схему mongoose.
На данный момент есть файлы распределенные по маркам, в них находится json объект следующего типа:
1. Название марки и ссылка на страницу
2. Модельный ряд с ссылками на страницы
Могу скинуть при необходимости, пример объекта прикрепил.
Моей головной болью стала разработка самой структуры коллекции, так как по мимо модельного ряда авто есть еще и их классы. Я еще пока что осваиваюсь с MongoDB, возможно поэтому и возникают проблемы.
В общем необходимо получить JSON объект с данными распределенными по маркам. Более подробно уже смогу описать индивидуально исполнителю, показать созданную схему, быть может иду в правильном направлении и ее необходимо будет чуток поправить.
ПС. Сам парсер можно написать на чем вам удобно, мне важен конечный результат, а именно сами данные по маркам.
Выбранный исполнитель
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