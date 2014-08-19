Личный кабинет инвестора под ключ

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Закрыт4 заявки102 просмотра

Нужен вот такой кабинет инвестора с настройкой всех данных в админке https://lk.legionfg.ru/site/login

Возможно ли написать данный скрипт не имея ТЗ?

Если да, пишите стоимость и сроки.

11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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